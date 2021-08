Rondonópolis conclui vacinação de adultos com a 1ª dose; veja o novo cronograma

Rondonópolis é a primeira cidade com mais de 100 mil habitantes a concluir a primeira etapa da vacinação da população adulta contra a Covid-19 em Mato Grosso. A façanha foi conquistada neste fim de semana, quando houve a imunização dos jovens com idades de 19 e 18 anos. Agora as equipes centram foco na oferta da segunda dose e também na busca das pessoas que, por qualquer motivo, ainda não se vacinaram.

Os números atualizados da campanha devem ser divulgados no final do dia, mas o avanço foi comemorado pela equipe da Secretaria de Saúde nas redes sociais. A postagem celebra a marca, mas reforça a necessidade de que todos mantenham-se atentos para evitar o risco de disseminação do coronavírus.

“É importante que todos continuem se cuidando e tomem a segunda dose”, avisa.

Conforme os especialistas a imunidade vacinal ocorre cerca de duas semanas após a segunda dose, ou da dose única. No entanto é possível que pessoas já vacinadas contraiam o vírus e desenvolvam sintomas graves da doença, porém numa proporção muito menor que entre os não vacinados.

NOVO CRONOGRAMA

Com a conclusão da primeira dose para todos os moradores com mais de 18 anos, a Secretaria Municipal de Saúde fará de hoje até a sexta-feira a oferta da segunda dose para os imunizados com a Astrazeneca. No fim de semana haverá a repescagem para atender aqueles que ainda não se vacinaram (veja cronograma abaixo).

Em todos os casos será exigida para a vacinação a apresentação do CPF ou cartão do Sus, um documento original com foto, comprovante de endereço e, para os que já tomaram a primeira dose, o cartão de vacinação indicando a data e o imunizante utilizado.