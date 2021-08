Rondonópolis gera 3.811 vagas de trabalho no primeiro semestre de 2021

Rondonópolis fecha os primeiros seis meses de 2021 como o segundo município que mais gerou novas vagas de trabalho em Mato Grosso, com saldo acumulado de 3.811. O município fica atrás somente de Cuiabá, que gerou no mesmo período, 10.510 novos postos de emprego. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

No primeiro semestre deste ano, o destaque como setor que mais gerou emprego ficou com serviços, que abriu 1.857 novas vagas de trabalho na cidade. Na sequência, aparece o comércio, que promoveu a criação de 951 novas vagas. A construção civil foi responsável pela abertura de 629 novas vagas de trabalho. A indústria também teve saldo positivo de 292 vagas novas abertas no período.

Considerando somente o mês de junho, o comércio aparece como o de maior destaque, com a geração de 225 empregos novos, seguido pelo setor de serviços, que apresentou saldo positivo de 218 vagas, e da construção civil, que promoveu a criação de 150 postos de trabalho. A indústria, com saldo de 70 vagas e o setor agropecuário com 16 novas vagas abertas, também tiveram resultados positivos.

Nos seis primeiros meses de 2021, Cuiabá é o município que mais gerou empregos, com saldo de 10.518 vagas, seguida de Rondonópolis, que abriu 3.811 vagas e de Sinop, com saldo de 3.474.

Já em junho, os municípios que mais geraram empregos foram Cuiabá (2.236 vagas), Sorriso (885), Primavera do Leste (746), Sinop (739), Sapezal (696) e Rondonópolis (679).