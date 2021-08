Rondonópolis passa a contar com ônibus do programa “Saúde até Você” para atendimentos nos bairros

Rondonópolis passa a contar agora com mais um serviço complementar da prefeitura em saúde pública. Trata-se de um ônibus do programa “Saúde Até Você” que foi totalmente equipado para levar atendimento às comunidades das regiões mais afastadas e descobertas do município.

Idealizado pela Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o “Saúde Até Você” visa reduzir as filas de acesso a consultas com médicos especialistas que foram causadas pela pandemia da Covid-19.

Conforme o Secretário Municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, a implantação de mais este serviço, que será realizado pelo ônibus , trata-se de mais uma conquista para o município na área da saúde. “Será importante para ampliar o acesso à saúde das pessoas que moram em bairros mais distantes e áreas descobertas, contribuindo assim para prestarmos cada vez mais um serviço humano e inclusivo”.

O veículo já pertencia ao município, que promoveu alguns reparos necessários e o aparelhou para receber os profissionais e pacientes. O ônibus tem estrutura completa, com ar condicionado e toda aparelhagem técnica para os atendimentos e vacinações.

“O ônibus irá percorrer os bairros fazendo atendimentos volantes com o objetivo de ampliar os atendimentos ambulatoriais e de exames, além de realizar campanhas dos vários segmentos da saúde”, informou a coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde, Magda Soares.

1º DIA

O lançamento do ônibus do Saúde Até Você ocorreu nesta sexta-feira (20). “Iniciamos nesta sexta um trabalho de multivacinação, fazendo a aplicação de vacinas de rotina com o objetiva a atualizar as cadernetas, pois, com a pandemia, muitas mães deixaram de levar seus filhos aos postos”, contou Magda Soares.

Para chamar a atenção das crianças e adolescentes para a importância da vacinação, a ação com o ônibus do Saúde Até Você recebeu o apoio de um grupo de super-heróis, do Zé Gotinha e Maria Gotinha.