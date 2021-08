Rondonópolis recebe 15ª edição do Circuito Aprosoja

Rondonópolis é uma das cidades que receberá a 15ª edição do Circuito Aprosoja. A caravana também vai passar pelos municípios de Alto Taquari, Alto Garças, Jaciara, Campo Verde e Primavera do Leste.

Idealizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja MT), o 15º Circuito Aprosoja chega à região Sul do Estado.

O encontro, que tem como tema “Tributação: Quem paga a conta?”, vai mostrar os impactos da reforma tributária. Considerado um dos maiores e principais eventos da cadeia produtiva do país, a caravana vai passar pelos municípios de Alto Taquari (09.08), Alto Garças (10.08), Rondonópolis (10.08), Jaciara (11.08), Campo Verde (12.08) e Primavera do Leste (13.08).

Para o debate a Aprosoja MT convidou o renomado palestrante e idealizador do Imposto Único, Marcos Cintra. O Circuito terá como formato uma mesa redonda que permitirá uma maior integração entre os palestrantes e os produtores rurais. Participarão dos debates, presidente Fernando Cadore, superintendente do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), Daniel Latorraca e delegados coordenadores de cada núcleo. A mediação será feita pelo diretor executivo da Aprosoja, Wellington Andrade.

“Estamos percorrendo 26 municípios e mais a Capital de Mato Grosso levando informações da entidade, e principalmente ouvindo as demandas dos nossos produtores críticas e sugestões, além de mostrar aos nossos associados os que os impostos dessa reforma tributária podem causar, não adianta a gente aumentar a arrecadação sem a destinação correta dos tributos”, afirmou presidente da Aprosoja Fernando Cadore.

Após a região Sul, o Circuito Aprosoja segue para as regiões Oeste e Leste. O encerramento será no Buffet Leila Malouf, em Cuiabá, no dia 13 de setembro, às 19h.