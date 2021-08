Rondonópolis reduz em 46% número de queimadas urbanas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) divulgou um comparativo sobre o número de queimadas registrado em relação ao mesmo período de 2020. O período analisado vai do dia 1º de janeiro a 01 de agosto deste ano.

Rondonópolis reduziu em 46,5% as queimadas urbanas em comparação ao mesmo período de 2020 com 265 focos de queimadas identificados em 2021, e 495 no ano passado, considerando o mesmo período.

De acordo com a corporação, a considerável redução é resultado da política do Estado de prevenção aos incêndios florestais e queimadas urbanas, ao Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais preconizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, ativação do Comitê Municipal do Fogo preconizado para ações de mitigação as queimadas e incêndios florestais em Rondonópolis.

Dentre as ações realizadas no município de Rondonópolis para este ano estão a Campanha educativa de conscientização e preservação do meio ambiente, com a Temática de Prevenção ás queimadas urbanas para as escolas públicas municipais, estaduais e privadas do município, através da plataforma de vídeo aula, notificação dos terrenos urbanos, implementação de ação de prevenção as queimadas e incêndios florestais na Aldeia Tadarimana, através do alargamento das estradas da aldeia, servindo como aceiros, realização de capacitações e aperfeiçoamentos da corporação e público externo, através da estruturação de instrumentos estratégicos de resposta e pelo esforço em fomentar medidas que impactem na redução do uso irregular do fogo, projeto de implementação de Brigada de Incêndio Florestal na Aldeia Tadarimana, para atuarem na prevenção e combate aos incêndios florestais na Reserva, dando a primeira resposta no caso de um incêndio florestal. Foram capacitados no curso de brigada 15 indígenas que atuaram como brigadistas, Parceria com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, através do apoio do Gabinete de Apoio a Segurança Pública, de contratação de brigadistas para atuar no período de estiagem de julho a outubro.