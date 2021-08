Município retoma vacinação da segunda dose, ocupação de UTIs volta a preocupar

Rondonópolis retomou hoje (02) e segue até sexta feira (06) a oferta da segunda dose para as pessoas que se vacinaram com a Astrazeneca entre os dias 10 e 14 de maio. A orientação é para que as pessoas confiram o cartão de vacinação para verificar a data da primeira dose e acompanhem o cronograma (veja abaixo) para concluir a imunização.

As vacinas serão oferecidas nas unidades de Saúde dos bairros André Maggi, Padre Rodolfo, Pedra 90, Serra Dourada e também no estacionamento da UFR em sistema de drive thru. Nestes locais o atendimento será das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Quem preferir também pode procurar a Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria de Saúde, das 12 às 21 horas.

“É importante que o cidadão fique atento e receba a segunda dose na data indicada. A gente pede também que todos levem, além do cartão do SUS e do CPF, um comprovante de endereço mostrando que de fato reside aqui em Rondonóoplis”, disse o coordenador do departamento de Saúde Coletiva, Paulo Padim.

A Secretaria de Saúde também pede que as pessoas que já se vacinaram mantenham os cuidados preventivos, para evitar o risco de contaminação e transmissão

OCUPAÇÃO DE LEITOS

Rondonópolis não registrou óbitos por Covid nos último três dias, o que é considerado uma excelente notícia. Porém a taxa de novas contaminações continua alta e ontem a ocupação de leitos de UTI voltou a atingir um índice preocupante – 98,3%.

No mês de julho a cidade confirmou 2.234 novas contaminações por coronavírus. O número é menor que a média dos últimos quatro meses. A redução está relacionada ao avanço da campanha de vacinação, mas ocorre num ritmo ainda lento.

Conforme o boletim divulgado ontem, a cidade tem 1.022 casos ativos e 95 pessoas estão hospitalizadas – sendo 33 em enfermarias e 62 em UTIs públicas e privadas.

O boletim mostra que não há mais vagas de UTIs nos hospitais privados e dos 60 leitos disponíveis na rede pública apenas um estava disponível ontem.