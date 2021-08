Rondonópolis passa para a classificação de risco baixo para Covid-19 e pode reduzir restrições

Depois de ficar semanas na classificação de risco ‘Moderado’ para Covid-19, Rondonópolis conseguiu uma condição ainda melhor. No Painel Epidemiológico 534 divulgado nesta terça-feira (24), pela Secretaria Estadual de Saúde, a cidade passou para condição de risco ‘Baixo’ e, com isso, poderá reduzir as restrições visando conter o avanço da doença.

O mesmo documento aponta que a cidade está entre as que mais aplicaram vacinas contra a Covid-19 no Estado. A cidade já concluiu a oferta da primeira dose para todas as pessoas com mais de 18 anos e trabalha agora na conclusão do ciclo vacinal e também em operações de repescagem, visando atender quem ainda não se imunizou.

O secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, atribuiu o resultado ao empenho de toda a equipe. “Trabalhamos muito para que esse índice caísse, o resultado desse boletim representa os esforços de nossas equipes”, afirmou.

Vinicius disse que o município manterá as ações de prevenção e conta com o apoio de toda a população para manter os índices num patamar positivo. Ele alerta para a necessidade de todos se imunizarem e não perderem a data para a segunda dose.

O município também orienta que sejam mantidos os cuidados básicos, como o uso de máscara, o distanciamento social e o combate às aglomerações.

RESTRIÇÕES

O secretário já encaminhou as informações ao prefeito José Carlos do Pátio, que deverá agendar uma nova reunião do Conselho Gestor de Crise para discutir o novo cenário.

Nesta semana a Câmara Municipal solicitou que seja revista a limitação de funcionamento do comércio. Os vereadores pediram que sejam autorizadas as atividades pelo menos até a meia-noite, e não apenas até as 22 horas como ocorre atualmente.

A mudança precisa ser autorizada pelo Conselho. Ainda não há definição sobre quando essa reunião será realizada, mas a expectativa é que ocorra ainda nesta semana.