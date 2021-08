Saiba a diferença entre água termal e micelar, queridinhas do skincare

Quando se trata de skincare, o que não faltam são lançamentos de produtos para complementar sua rotina de cuidados diários com a pele. No entanto, dois queridinhos que já estão há bastante tempo no mercado ainda causam dúvidas quanto ao seu uso: a água micelar e a água termal. Quem explica em detalhes e propriedades de cada produto, e como eles agem na pele, é a médica dermatologista Karla Lessa.

“A água termal possui a função principal de hidratação e carrega alguns compostos com ação calmante. É extraída de rochas e é rica em minerais, podendo ser usada em qualquer tipo de pele”, afirma.

Algumas borrifadas de água termal são suficientes para aproveitar os benefícios do produto na pele, no cabelo ou até mesmo no corpo, principalmente em dias quentes, quando a oleosidade aumenta. Agora, durante o inverno, seu uso é ideal para quem sofre com vermelhidões no rosto ou exagera no banho quente e fica com a cútis ressecada.

Combate às impurezas

A outra “água da beleza”, a micelar, tem uma função bem diferente. “Serve principalmente para absorver impurezas e oleosidade devido à presença de alguns compostos, ajudando a tonificar o rosto. Em algumas opções, pode conter um pouco de água termal, ajudando também na hidratação”, explica a dermatologista.

Além dessas vantagens, a água micelar também atua como demaquilante. “Lembrando que ela não retira a make à prova d’água, pois não é sua função”, ressalta Karla.

Pensando no passo a passo do skincare, o ideal é aplicar a água termal depois de lavar o rosto, antes de passsar o protetor solar e a maquiagem.

Já a água micelar entra tanto na parte de remoção de resquícios da maquiagem, quanto como tônico, antes da aplicação. Para adequar os cuidados de acordo com a sua necessidade, consulte um profissional da área.