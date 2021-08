São José do Povo contesta classificação de ‘risco alto’ para Covid-19

A Prefeitura de São José do Povo contestou a classificação de nível de risco para a Covid-19 divulgada ontem (03) pela Secretaria Estadual de Saúde. O município está na lista de cidades com risco muito alto, mas alega que pelos dados registrados na cidade deveria ter sido mantida no nível moderado.

A contestação foi formalizada em um ofício enviado pela secretária de Saúde de São José do Povo, Anna Claudia dos Santos Almeida, ao Centro de Operações de Emergências de Mato Grosso e ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado.

Anna Cláudia utilizou a metodologia estabelecida pelo Governo do Estado para solicitar a reclassificação. Conforme ela, levando em conta a média móvel dos últimos 14 dias e também o número de casos confirmados acumulados nos últimos 90 dias chegou-se a uma Taxa de Crescimento de Contaminação de 50%. Ela lembra que a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado divulgada nesta semana é de 77,72%.

“Então, conforme o anexo I do Decreto nº 874 e considerando que estamos classificados como município com menos de 150 casos ativos deveríamos estar dentro do risco Moderado”, ponderou a secretária.

As autoridades de São José do Povo tem reclamado já há algum tempo das classificações emitidas pelo Estado. Dizem que as restrições impostas prejudicam o município e não guardam relação com a realidade. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não se pronunciou sobre o caso.

Atualmente São José do Povo tem um caso ativo de Covid-19. A cidade não registra óbitos há cinco meses e já iniciou a vacinação dos moradores com mais de 18 anos.