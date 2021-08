Saúde alerta jovens para se vacinarem contra covid-19

Em coletiva de imprensa ocorrida na tarde desta segunda-feira (9), na sala de reuniões do Paço Municipal, membros da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e representantes do comércio comentaram o transcorrer da vacinação em Rondonópolis e passaram orientações à população – especialmente, à camada mais jovem da sociedade.

“Vivemos um momento importante e histórico para o Estado de Mato Grosso. E Rondonópolis é a primeira cidade com mais de cem mil habitantes que chegará a totalidade das pessoas vacinadas acima de 18 anos. No domingo a gente conclui essa etapa e entra em uma fase de maior segurança, uma fase com mais pessoas vacinadas. Isso é importante não só para Rondonópolis, como também para toda a redondeza, para todos os municípios circunvizinhos”, avaliou o secretário de Saúde, Vinícius Amoroso.

Ele aproveitou para comemorar as metas atingidas: “Nós avançamos mais do que esperávamos. O Ministério da Saúde foi presente. Enviou doses a Rondonópolis, assim como o Governo do Estado, o que nos proporciona hoje avançar na vacinação”.

Para o titular da Saúde, há uma estreita relação entre vacinação e reaquecimento do mercado. “A gente precisa lembrar que a vacina é importante não só para salvar vidas, mas também para manter empregos e colocar comida no prato das pessoas. E a gente tem trabalhado para isso e para ver a vida e tentar voltar ao normal”, acentuou.

Quem também vibrou, concordando que a economia ganha um fôlego maior agora, quando grande parte dos rondonopolitanos já recebeu a proteção, foi o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Thiago Sperança: “Passamos por muitas turbulências. Então, a vacinação é a primeira maneira de salvar vidas de fato para tentarmos retomar a normalidade. Principalmente, salvando vidas, que é o mais importante e, em segundo lugar, para mantermos os empregos para que as famílias tenham comida no prato”.

Tanto Thiago quanto o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), Renato Del Cistia, aplaudiram o desempenho da SMS. “É válido ressaltarmos o trabalho de logística e inteligência da Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária”, disse o comandante da Acir. Completando o colega do comércio, o executivo da CDL anunciou: “Queremos agradecer também porque vamos poder fazer o liquidaqui, que é uma ação que movimenta a economia”, referindo-se ao tradicional evento do varejo de Rondonópolis que costuma acontecer anualmente em setembro.

Todos os participantes da coletiva foram unânimes em conclamar as gerações mais novas a tomarem a se imunizarem. O médico Hélio Garcia, que é secretário adjunto de Saúde, exortou a juventude: “Sabemos que os jovens gostam muito da rua. Mas, assim, se expõem ao risco. Então, é preciso que entendam a importância de se vacinarem, pois são pessoas que têm maior dificuldade para fazer o distanciamento social. Eu peço que a mesma vontade que eles têm de sair de casa, tenham também de se vacinarem, pois é uma forma não somente de se protegerem, mas de protegerem os seus familiares também”.

Doutor Hélio, além de alertar que esse grupo pode ser transmissor da doença, levando o vírus para dentro de casa e contaminando familiares mais suscetíveis, mencionou a atual realidade no município: “O perfil de paciente que nos chega hoje ou é muito jovem, com 18 a 30 anos, ou são pessoas idosas com comorbidades que, mesmo vacinadas, acabam vindo muito graves”.

Para buscar uma mudança desse cenário, o gerente do Departamento de Saúde Coletiva da SMS, Paulo Padim, ressalta que esta semana é dedicada especificamente a essa faixa etária. “A gente conta com a juventude para tomar o imunizante nesta semana de acordo com a sua idade, até domingo. Hoje é destinado aqueles que têm 24 anos e assim sucessivamente em ordem decrescente um ano por dia, até chegar no domingo aos 18 anos”, conclamou.

De qualquer forma, conforme o gerente, os resultados já são visíveis: “Temos muito a agradecer, porque um sucesso de vacinação em massa como o que conseguimos depende não apenas das equipes que estão vacinando nem da própria vacina, mas também da população encampar essa ideia. E Rondonópolis aderiu a imunização, facilitando muito nosso trabalho”.

Aqueles que, por um motivo ou outro, não conseguiram comparecer na data especificada para sua idade, vão ter mais uma chance de receberem a aplicação. “Essas pessoas terão uma nova oportunidade após concluirmos a oferta da primeira dose aos grupos. Assim, nos dias 21 e 22 de agosto, haverá a repescagem para os que estão acima de 18 anos e não foram aos postos quando convocados”, afirmou o gestor da Saúde.