Saúde espera vacinar pessoas com mais de 18 anos até o fim do mês em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou na manhã desta sexta-feira (6) que, mantendo-se o ritmo atual de entrega de vacinas, toda a população do Município com mais de 18 anos deve ser imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o final deste mês. Na próxima semana, a imunização de primeira dose irá avançar de 24 aos 22 anos, segundo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Estamos avançando bastante no calendário de vacinação. O nosso trabalho é para ter 100% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas com a primeira dose no nosso município até o final desse mês”, disse o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, durante coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira (4), realizada na sala de reuniões anexa ao gabinete do prefeito no Palácio da Cidadania. Ele estava acompanhado do secretário adjunto, o médico Hélio Garcia Neto, e do médico Gabriel Barreto, que atende no Sentinela da Policlínica Itamaraty.

O secretário voltou a insistir que a população evite escolher vacina. “Não procure vacina. A vacina boa é a vacina no braço. Já falamos sobre isso e ainda assim acontece muitos casos de pessoas escolhendo vacina. Não é o momento disso. Nós não estamos numa situação de escolher vacinas”, disse, lamentando que a politização sobre o tema no país e que “acaba levando algumas pessoas a escolherem marca… É importante lembrar que no calendário nacional de vacinação existem mais de 21 vacinas. Nunca se questionou que vacina de febre amarela ou de paralisia infantil que eu e você tomou. Nunca se questionou, nunca se falou em marca”.

Vinicius lembrou que a vacina é fundamental para ajudar na redução de morte e internações. Porém, alertou que só a vacina não basta e a medidas de prevenção precisam continuar como distanciamento social, higienização das mãos e máscaras. De acordo com o secretário, a população não pode baixar a guarda.

“Não é porque você está imunizado, que você está livre da Covid. É `preciso ter cuidados… manter todas aquelas regras que foram dista para população… A pandemia não acabou. A Covid ainda é uma realidade em Rondonópolis, uma realidade do mundo inteiro. Precisamos ter cuidado e cautela. Estamos diante de mais uma data festiva, que é o Dia dos Pais. Precisamos do apoio da população, em não se aglomerar, em evitar festas, locais fechados e não se proteger. Usar álcool e gel e máscara”.

“SURTO”

O secretário também rebateu os boatos de que estaria acontecendo um “surto de covid” na Prefeitura de Rondonópolis. Ressaltou que todos os cuidados estão sendo tomados para garantir a segurança no Paço Municipal. “É importante tranquilizar os nossos servidores, a população. Inexiste surto de covid na Prefeitura, inexiste surto em Rondonópolis. Todos os cuidados estão sendo feitos. Inclusive, disponibilizamos dois profissionais enfermeiros para fazer triagem no Paço junto com um profissional médico”, comentou.

TESTAGEM

O médico Helio Garcia, secretário adjunto de Saúde, também falou sobre a preocupação da pasta de casos de pessoas estarem realizando testes para detectarem Covid-19 sem passar por avaliação médica. “Nós ficamos preocupados com a criação de um novo fluxo que não deve existir…A pessoa procurando fazer o teste sem passar por avaliação médica. Isso pode gerar em pessoas vacinadas vindo como positivas e ela achar que estará contaminada. Além disso, termos também os casos aumentados com falsos positivos”.

Ele orientou que a população procure as unidades sentinelas criadas pela Prefeitura de Rondonópolis para o atendimento exclusivo de casos suspeitos de Covid-19. “Nunca tem que trocar avaliação médica por conduta própria, principalmente na parte de testagem. Temos as unidades sentinelas atendendo até meia-noite e também o Hospital de Retaguarda, que funciona 24 horas, com médicos atendendo” frisou Garcia, observando que os atendimentos seguem critérios clínicos para coletar testes.

“Não pode forçar aos médicos a pedirem exames no tempo errado. Peço encarecidamente à população que respeitem o profissional que está lá. Ele estudou para isso. Ele segue protocolos, não é o que ele acha…é protocolo mundial que tem o tempo certo para pedir o exame, justamente para el não ter que fazer um tratamento errado, uma conduta errada”, ponderou o secretário adjunto.

O médico Gabriel Barreto reforçou a necessidade de se seguir os critérios clínicos e sintomas para realização de exames para detecção da doença. Lembrou que nesta época do ano aumentam as ocorrências de doenças respiratórias. “Entramos num clima seco. Nem todas as corizas ou ardências nasais são critérios para coleta de teste.

No Sentinela, na policlínica (Itamaraty), as pessoas passam por triagem e consulta médica e depois, se necessário, coletamos o teste. Mas, muitas pessoas querem fazer o teste sem passar pela consulta. Não aceitam os critérios e os protocolos que usamos. Isso causa uma indisposição com a equipe, ficando situação chata … e nós, já sobrecarregados, ainda temos que perder…aumentar o tempo com orientação com esses pacientes”.