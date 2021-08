Saúde Estadual divulga programação com o tema: “amamentação é responsabilidade de todos”

Desde 2017, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) celebra o Agosto Dourado, campanha de conscientização sobre o aleitamento materno. Em 2021, o tema central da mobilização é “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”.

A agenda é organizada pela equipe da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, por meio da equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável, da Superintendência de Atenção em Saúde e da Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde.

Para abrir a programação do Agosto Dourado, haverá uma carreata pública pela amamentação no dia 31 de julho, com concentração na Praça das Bandeiras, na Avenida do CPA, a partir das 9h e saída às 09h30. O percurso será até a Praça Alencastro, no centro da Capital.

Nos locais de concentração, haverá a orientação sobre a importância de se proteger a amamentação, que é uma responsabilidade de todos. Durante todo o evento, os organizadores estarão atentos aos cuidados de biossegurança para prevenir a Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social.

A partir do dia 2 de agosto, terá início a programação virtual com atividades educativas e transmissão pelo canal da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, no YouTube. A programação é feita em parceria com a Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e demais parceiros.

A palestra tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno será proferida por Rosana De Divitiis, integrante do Conselho Diretor da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar-IBFAN Brasil.

Programação técnica

A programação ao longo do mês segue com os Encontros Macrorregionais de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável, nos dias 03, 11, 19, 24 e 26 de agosto, realizados pelos Escritórios Regionais de Saúde em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde das regiões.

De acordo com a responsável técnico da Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável, Rodrigo Carvalho, serão discutidos os avanços e desafios da implementação de estratégias que visam ao fortalecimento da amamentação na atenção primária de saúde.

“Debateremos os atendimentos ambulatoriais de amamentação, a habilitação de hospitais amigos da criança, expansão da rede de bancos de leite humano no estado, proteção à mulher trabalhadora que amamenta e a proteção legal contra o marketing abusivo da indústria de alimentos e produtos de puericultura destinados à lactentes e crianças de primeira infância”, pontuou o técnico.

Em parceria com a SES-MT, a Faculdade de Nutrição da UFMT também promoverá, no dia 31 de agosto – Dia do Nutricionista –, o webinar “Extensão em pesquisa em aleitamento materno: experiências bem-sucedidas em Mato Grosso”.

O módulo contará com a presença da diretora da Faculdade de Nutrição da UFMT, Tânia Kinasz, da coordenadora da Faculdade de Nutrição da UFMT, Patrícia Nogueira, e do representante da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde da SES-MT, Rodrigo Carvalho.

Serviço

Em 2021, a SES-MT desenvolveu uma Agenda Única do Agosto Dourado, por meio da qual todos os municípios poderão registrar os próprios eventos e conferir as programações da campanha. Basta acessar o link: http://www.saude.mt.gov.br/informe/640

O Agosto Dourado conta com a parceria da Faculdade de Nutrição da UFMT; da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESP-MT); da Prefeitura de Cuiabá; do Grupo de apoio Supermães; da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar-IBFAN Brasil; da Faculdade de Enfermagem da UFMT; do Curso de Nutrição da UNIC; do Banco de Leite Humano do Hospital Geral Dr. José de Faria Vinagre; do Projeto Omem; da Associação de Doulas de Mato Grosso (ADOMATO); do Ventre ao Coração; da Família Canguru e do Núcleo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo (NAAME).