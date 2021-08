Saúde faz aplicação da segunda dose e repescagem nesta semana

Na corrida para vacinar a população contra o coronavírus, Rondonópolis desponta em primeiro lugar entre os municípios mato-grossenses com mais de cem mil habitantes. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que, neste fim de semana, finalizou a imunização de toda a população com mais de 18 anos com a primeira dose. Só no sábado (14), a Pasta registrou 2.400 aplicações. E, no domingo (15), foram 2.235 pessoas vacinadas.

Outro dado que a SMS salienta é que o Ministério da Saúde atualizou, na quinta-feira (12) da semana passada, a estimativa populacional para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid e que, com esses novos números, Rondonópolis apresenta 191 mil munícipes em condições de serem imunizados – a chamada população vacinável. “De acordo com os critérios do Ministério da Saúde, esse quantitativo engloba indivíduos acima de 18 anos”, explica o gerente do Departamento de Saúde Coletiva da SMS, Paulo Padim.

Ele compartilha a alegria de ter atingido essa meta. “Estou muito satisfeito com a cidade, porque ela entendeu que a única maneira de enfrentarmos o vírus é pela vacina. E as pessoas estão comparecendo para tomar tanto a primeira quanto a segunda doses. Com isso, o índice de contaminação levando a internações ou óbitos caiu drasticamente”, diz.

Mas, segundo o gerente, não é hora de relaxar. “Sabemos que ainda precisamos trabalhar para termos a população completamente protegida com as duas doses. Por isso, todos devem manter o distanciamento social e o uso de máscaras e de álcool em gel“, alerta.

Para dar continuidade às ações, a SMS vai ofertar, nesta semana, a segunda dose para aqueles que já receberam a primeira. Dessa forma, hoje (17) e na quarta-feira (18) serão contemplados com o reforço os que tomaram a AstraZeneca até 25 e 26 de maio, respectivamente.

Quinta-feira (19) será o dia dos que se imunizaram com a Coronavac até 05 de agosto. Para os que vacinaram com a AstraZeneca até 28 de maio, a data de completar a imunização é sexta-feira (20).

Em todos esses dias, o imunizante vai estar disponível nos ESFs André Maggi, Padre Rodolfo e Pedra 90, além do Centro de Saúde do Conjunto São José e, para os que escolherem o sistema drive thru, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h e das 13h às 16 horas. Há ainda a possibilidade de se dirigir à Central de Vacinação, anexa à Secretaria de Saúde, das 14h às 20 horas.

Após essa maratona, o próximo final de semana será dedicado à repescagem. Assim, no sábado (21), quem tem acima de 30 anos e ainda não recebeu a primeira dose, pode se dirigir ao Estádio Luthero Lopes, que vai funcionar como drive thru, das 8h às 16 horas, ou, se preferir, se encaminhar à Central de Vacinação entre 8h e 20 horas.

No domingo (22), a primeira aplicação será para aqueles que não puderam se vacinar anteriormente e têm mais de 18 anos – também no Luthero Lopes, no mesmo horário ou, ainda, na Central de Vacinação, das 8h às 18 horas.

Quando for se vacinar, o sujeito deve portar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de endereço ou título de eleitor e, também, cartão de vacinação. Toda a documentação deve ser original.

Até agora, conforme Paulo, somadas a primeira e a segunda doses, a Saúde aplicou 184.473 doses de vacina contra a Covid-19. Em detalhes, 132.737 pessoas receberam a primeira dose, 43.691 completaram a imunização e 8.045 indivíduos tomaram o imunizante de dose única.

“Rondonópolis está dando exemplo, não só pela logística que a Secretaria de Saúde vem proporcionando, mas também pela adesão da população. No entanto, enquanto todos não estiverem vacinados, não é hora de festa. Precisamos ter certeza de que temos uma vacinação em massa”, reitera o gerente.