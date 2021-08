Rondonópolis não tem condições de assumir mais atribuições do Estado, diz secretário

O secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, e também o secretário-adjunto, Hélio Garcia, reforçaram as declarações do prefeito José Carlos do Pátio durante entrevista coletiva concedida hoje (25) sobre a demora em atendimentos de alta complexidade no Hospital Regional Irmã Elza Geovanella, em Rondonópolis.

Os dois gestores confirmaram os problemas denunciados pelo prefeito e afirmaram que a situação é de conhecimento da Gestão Estadual.

“Não adianta mais ficar mandando ofícios, estamos mexendo com vida e a situação é muito séria. O prefeito está fazendo muito mais do que é responsabilidade do município, mas não temos mais como avançar”, disse o secretário-adjunto Hélio Garcia.

“Já estamos atendendo os pacientes de ortopedia, porém não temos estrutura para assumir pacientes que precisam de atendimentos em neurologia e estão em estado gravíssimo”, destacou Garcia.

Vinicius ressaltou que a gestão do SUS deve ser feita em parceria e que a falta de atuação de um dos entes compromete todo o sistema.

“A Neurologia e a Ortopedia são atribuições do Estado na relação tripartite. O Estado não está contribuindo na proporção que deveria, não está fazendo a parte dele e isso está sobrecarregando o município”.

OUTRO LADO

A reportagem encaminhou à assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde os questionamentos levantados pelas autoridades municipais.

Até o momento não houve resposta.