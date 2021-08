Saúde vacina 100% dos grupos prioritários e convoca pessoas entre 18 e 59 anos para repescagem

Dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que Rondonópolis conseguiu atingir a meta de público-alvo de vacinação contra a Covid-19 em praticamente todas as prioridades, como profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, idosos com mais de 65 anos, dentre outros.

A meta somente está abaixo do contingente estabelecido para ser imunizado para pessoas entre 60 e 64 anos, lactantes e pessoas entre 18 e 59 anos. Contudo, apenas entre 18 e 59 anos a quantidade de pessoas que ainda não receberam a primeira dose é alta.

Para o grupo das lactantes, a cidade vacinou, pelo menos com a primeira dose, 99,51% desse público prioritário. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para lactantes é de 3.788 pessoas a serem imunizadas. Deste montante, 3.769 receberam ao menos uma dose.

Já para o grupo de pessoas com idade entre 60 e 64 anos, a vacinação atingiu 99,16%. Ou seja, deveriam ser imunizadas 8.971 pessoas com essa faixa etária na cidade, mas a vacina foi aplicada em 8.896 pessoas.

O único grupo em que a meta de vacinação ainda está bastante abaixo da expectativa é o de pessoas com idade entre 18 anos e 59 anos. Neste caso, mesmo com a vacina sendo disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, e com a ampla campanha desenvolvida pelo Município que foi o primeiro com mais de 100 mil habitantes em Mato Grosso a possibilitar a imunização de todos com mais de 18 anos, apenas 42,15% receberam ao menos uma dose de vacina até a última quarta-feira (18).

Conforme a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, Rondonópolis deve vacinar 95.258 pessoas com idade entre 18 anos e 59 anos, porém receberam ao menos uma dose, apenas 40.148 pessoas.

Diante desse quadro, a Secretaria Municipal de Saúde volta a convocar esse público para comparecer aos pontos de vacinação no próximo fim de semana. No sábado (21), está programada a repescagem para pessoas com mais de 30 anos e no domingo (22) para quem tem mais de 18 anos.

A repescagem acontece no sábado em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes com atendimento das 8h às 16h e também na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde com atendimento ao público das 8h às 20h.

Já no domingo, a repescagem será realizada em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes das 8h às 16h e na Central de Vacinação, com atendimento das 8h às 18h.

A Saúde convoca as pessoas que ainda não se imunizaram a comparecerem à repescagem e fazer a sua parte para que a cidade possa vencer a pandemia.