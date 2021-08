Município está contratando mais de mil pessoas para volta às aulas presenciais

A Prefeitura de Rondonópolis deve contratar mais de mil pessoas para atuarem na rede municipal de ensino. O número foi apresentado hoje (16) pela secretária de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho, na reunião que discute a retomada das aulas presenciais. Segundo a secretária o quadro funcional está quase completo e em algumas escolas já é possível o reinício das atividades.

A maior parte das contratações são feitas através da cooperativa Coopervale e referem-se a vigilantes, merendeiras e auxiliares de serviços diversos. Cerca de 500 pessoas já foram contratadas. A expectativa é que o restante dos profissionais seja selecionado hoje e esteja à disposição das unidades à partir de amanhã.

Conforme a secretária faltam também 37 professores celetistas. Eles foram convocados via edital no último sábado e a expectativa é que todos se apresentem também nesta segunda-feira. No caso deles as atribuições de aulas, com a definição de onde vão trabalhar, ocorra amanhã.

“Hoje já chegaremos quase ao quantitativo final. Algumas escolas já estão com quantitativos profissionais completos e poderiam voltar amanhã. É o que estamos propondo na reunião”, disse.

O maior problema, conforme Carla Carvalho, tem sido a seleção de estagiários. “Quero até aproveitar para informar que a Prefeitura está contratando estagiários dos cursos de Psicologia e Pedagogia. Por favor, procurem a Secretaria de Educação”.

Os interessados em ocupar vagas de estágio devem procurar a Secretaria Municipal de Educação, munidos de documentos pessoais e comprovante de matrícula nos cursos de Psicologia ou Pedagogia. Já para os outros cargos (vigilantes, auxiliares etc.) a orientação é para que procurem a sede da Coopervale. São, ao todo, mais de 500 vagas disponíveis.

MERENDA

Carla Carvalho disse que a questão da aquisição de alimentos para a merenda está sendo solucionada diretamente pela Secretaria de Educação. Porém, ela afirma que também neste caso é possível o retorno parcial das atividades.

“Tenho conhecimento que foi montado um cardápio, com nutricionista, e já seria possível voltar às aulas com esse cardápio provisório”, afirma.

A reunião ocorre na sede da Secretaria de Educação. Além de Carla Carvalho e do secretário de Educação Rogério Penso, participam da discussão representantes de todas as unidades de ensino, do Conselho Municipal de Educação, da Câmara Municipal e também dirigentes da Associação dos Diretores e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.