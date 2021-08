Secretário classifica críticas à Ferrogrão como “insanas”

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, classificou como “insanas” críticas feitas por ativistas – especialmente, internacionais – em relação à Ferrogrão.

O modal visa ligar Mato Grosso ao estado do Pará, mas vem sendo alvo de protestos. Existe, inclusive, a expectativa de uma manifestação no Brasil, ainda no mês de agosto, liderada por ativistas de outros países.

“O Brasil é campeão de sustentabilidade. Nosso problema era a logística, o que vem sendo resolvido nos últimos tempos. Obviamente [a construção da ferrovia] aumenta a competitividade dos produtos e tem reação mundo a fora”, argumentou Miranda.

“As críticas fazem parte dos jogos econômicos, dos interesses econômicos. Agora, dizer que uma ferrovia impacta mais que uma rodovia é insano. Isso não fica de pé”, emendou o secretário.