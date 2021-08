Secretário é acusado de assédio por servidoras e acaba exonerado

O secretário de Gestão Administrativa da Câmara de Cuiabá, Bolanger José de Almeida, de 71 anos, foi exonerado do cargo, após ser acusado de importunação sexual. O ato foi publicado na última sexta-feira (30), no Diário de Contas.

Duas servidores da Casa registraram Boletim de Ocorrência contra o secretário, onde relatam os episódios de assédio supostamente protagonizados por ele.

Em um dos B.O.s, uma servidora concursada narra que trabalha na Câmara desde 2015 e aponta que Bolanger apresenta um “comportamento inadequado” com algumas mulheres do setor.

“Com a comunicante, ele faz comentários que a desagrada, do tipo ‘você está ficando mais corpuda e está ficando mais bonita’, quando vai conversar com ela fica se aproximando, tocando nela”, narra trecho do documento.

Ainda segundo a servidora, o secretário, ao se dirigir a ela, a chamava de “meu amor”, o que a incomodava bastante.

Entrou no banheiro feminino

Outra servidora relatou fatos ainda mais graves e disse que, em determinada ocasião, o secretário chegou a entrar no banheiro feminino alegando que gostaria de falar com ela sobre assuntos de trabalho.

Advertido pela servidora, ele acabou saindo do local e deu a justificativa de que não teria percebido que estava no banheiro feminino.

O B.O. narra ainda outra situação: “Relata que o suspeito, do nada, aparecia na mesa dela dizendo que no final de semana estava em um local fino, com várias mulheres bonitas e que conseguiu g* duas vezes, mesmo com aquela idade”.

Exoneração

Em nota encaminhada à imprensa, a Câmara de Cuiabá afirmou que Bolanger entregou, na última semana, o pedido de exoneração do cargo de Secretário de Gestão Administrativa.

“Quanto a qualquer denúncia apresentada à Câmara Municipal de Cuiabá, a Mesa Diretora não se furtará em tomar as medidas cabíveis. Estamos nestes 8 meses de gestão primando pela transparência, para atender os anseios da população cuiabana”, acrescenta o documento.