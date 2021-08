Secretário minimiza proposta de Lúdio e sugere conotação eleitoral

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, sugeriu que a proposta do deputado Lúdio Cabral (PT), em criar uma CPI da Pandemia guarde relação com o processo eleitoral do próximo ano.

O requerimento do petista foi apresentado nesta semana, com objetivo de investigar os motivos que levaram Mato Grosso a figurar como o estado com maior mortalidade por Covid-19 no país.

Segundo o parlamentar, é preciso apurar “ações e omissões” do Estado de Mato Grosso no enfrentamento à pandemia. Para instalar uma CPI, são necessárias assinaturas de oito deputados.

“Nesse momento tudo é campanha política, todo mundo já está criando a sua. Mas, por aqui estou à disposição. A Assembleia Legislativa é um poder autônomo. O que for decidido lá, eu como servidor público, tenho que acatar”, disse Gilberto.

O secretário ainda argumentou que todos os atos realizados pelo Paiaguás no que diz respeito às ações em meio à pandemia são públicos e estão dispostos no Portal da Transparência.

“Nunca teve nada que não tenha sido feito às claras. Não tem contratação que não seja pública. E como órgão público, está sujeito a ser auditado”, disse.

“De todo modo, não tem preocupação nenhuma com isso, não há nada a esconder. Se a CPI for instalada, vamos atender as reinvindicações que forem feitas”, emendou.

CPI

Conforme o deputado Lúdio Cabral, Mato Grosso tem 367 mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes, segundo dados do painel epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do início desta semana.

Médico sanitarista, Lúdio observou que o Estado atingiu um platô elevado de 1,2 mil casos novos por dia em janeiro deste ano e desde então se manteve num patamar elevado, com piora da situação em março e abril, quando houve colapso total do sistema de saúde.

Segundo ele, as medidas adotadas pelo governo para combater o vírus foram “tardias e insuficientes”.