Seduc confirma casos de Covid-19 em quatro escolas estaduais em Rondonópolis

Quatro escolas da rede estadual em Rondonópolis registraram casos de contaminação por Covid-19 desde a retomada das atividades presenciais em sistema híbrido. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação, que está acompanhando a evolução dos casos.

Além dos casos já divulgados nas escolas estaduais Renilda Silva de Moraes e La Salle, também foram registrados contágios em alunos das escolas Daniel Martins Moura e Antonio Guimarães Balbino. Conforme a Seduc, em todas as situações foram adotadas as medidas previstas no plano de contingência.

A Seduc informa ainda que, antes da retomada das atividades presenciais, os profissionais receberam recursos e treinamento específico para lidar com a situação.

“Desde novembro de 2020 foi repassado orientações e recursos para combater covid-19. E reforçado protocolos de biossegurança às gestões e escolas”, informou a Seduc ressaltando que desde maio deste ano as escolas foram orientadas a terem um plano de contingência visando evitar a disseminação do vírus.

Nas escolas em que houve registro de contaminações, as direções decidiram suspender por 14 dias as atividades presenciais de todos os alunos que integravam o mesmo subgrupo. Os demais permanecem frequentando as unidades normalmente.

Os diretores destas escolas também informaram que estão monitorando os alunos e profissionais para identificar qualquer caso suspeito. Também afirmam que cumprem rigorosamente as medidas preventivas – como uso de máscaras e álcool em gel, adoção de horários diferenciados, distanciamento entre as carteiras e medidas para evitar aglomerações.