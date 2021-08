Seleção brasileira se apresenta para jogos das Eliminatórias

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Qatar, com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira se apresentou ao treinador Tite nesta segunda-feira em São Paulo. Ainda sem o grupo completo, o técnico dará início à preparação para os jogos da Data-Fifa.

No último domingo, os meio-campistas Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, ambos do Lyon, foram os primeiros a chegar na concentração. Na sexta-feira, os dois foram titulares na vitória do Lyon sobre o Nantes, fora de casa, pelo Campeonato Francês, e tiveram boa participação.

Já nesta segunda-feira, outros 19 jogadores ficaram à disposição: Weverton, Santos, Everson, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Guilherme Arana, Casemiro, Claudinho, Everton Ribeiro, Edenílson, Matheus Cunha, Gabigol, Hulk, Vini Jr. e Malcom.

Os nomes que faltam para completar o grupo são os de Gerson, Marquinhos e Neymar. O primeiro chega ainda nesta segunda e irá direto para o centro de treinamentos Joaquim Grava, do Corinthians, onde a Seleção Brasileira treina, enquanto os atletas do PSG chegam na terça-feira.

Na próxima quinta-feira (2), o Brasil enfrenta o Chile, às 22h (de Brasília), em Santiago, pela nona rodada da competição. Na sequência, a equipe de Tite faz duas partidas em casa: domingo (5), contra a Argentina, em São Paulo, em jogo atrasado da sexta rodada, e depois no dia 9, contra o Peru, em Pernambuco.