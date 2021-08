Seleção masculina de vôlei terá revanche com a equipe da Rússia na semifinal

A seleção masculina de vôlei segur firme rumo ao seu segundo ouro olímpico seguido. Nesta terça-feira (3), o Brasil não teve trabalhos para confirmar o favoritismo e bater o Japão por 3 sets a 0, se garantindo na semifinal.

Na próxima fase, o adversário será o Comitê Olímpico Russo, justamente única equipe que superou os brasileiros até aqui em Tóquio 2020. Nas quartas, eles venceram o Canadá também por 3 a 0. O duelo está marcado para a madrugada da próxima quinta-feira.

No primeiro set, os brasileiros tiveram total domínio e lideraram o placar do início ao fim, fechando em 25 a 20. Na segunda parcial, os japoneses estavam bem melhores e chegaram a abrir 4 pontos de vantagem. Na hora do “vamos ver”, porém, deu Brasil, que virou nos 18 a 17 e caminhou firme para fechar em 25 a 22.

Com a vantagem de 2 a 0, a seleção brasileira jogou o terceiro set com tranquilidade e venceu por 25 a 20, fechando o jogo em 3 a 0.