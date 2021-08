Senador José Serra é diagnosticado com Parkinson

O senador José Serra (PSDB-SP) foi diagnosticado com a doença de Parkinson e se licenciará do cargo pelos próximos quatro meses para tratamento médico, informou a assessoria do político. A confirmação da doença, ainda em estágio inicial, se deu após avaliações neurológicas finalizadas na semana passada.

Neste período de quatro meses afastado, Serra passará por uma adaptação à medicação necessária, que também vai tratar do seu distúrbio do sono. Em seu lugar, assumirá o suplente José Aníbal.

Em nota, a assessoria do senador informou ainda que ele encontra-se em bom estado de saúde e que “está seguro de que, ao final desse período, retomará suas atividades com toda a disposição e proatividade”.

Neste ano o parlamentar tem sofrido com problemas de saúde. No final do junho ele foi diagnosticado com covid-19 e, apesar de estar assintomático, acabou internado para tratar uma pneumonia leve.

Após a recuperação da covid, o senador passou por exames de rotina, que detectaram a necessidade do procedimento de cateterismo e colocação do stent no coração, para evitar obstrução dos vasos.

Aos 79 anos, Serra é senador desde 2015 depois de um longo período na política em cargos do Legislativo e do Executivo. Ele já atuou como deputado, ministro do governo FHC, e também como prefeito e governador do estado de São Paulo.

Sobre a doença de Parkinson

O mal de Parkinson é uma doença degenerativa e crônica do sistema central. A característica comum entre todos os pacientes é a morte das células do cérebro, principalmente dos neurônios que ficam em uma região chamada de substância negra, onde é produzida a dopamina.

O Parkinson, que não tem cura e raramente afeta pessoas jovens, geralmente atinge a população com mais de 60 anos. Estima-se que 3% da população com mais de 64 anos tenha a doença. Os sintomas mais comuns são tremor nas mãos, rigidez e lentidão de um lado do corpo.

Outros sintomas não motores da doença incluem a alterações no humor, alterações cognitivas, prisão de ventre, hiperidrose (suor excessivo), especialmente das mãos e pés, perda de olfato, distúrbios do sono e insônia.