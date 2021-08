Senadores destacam superação olímpica mesmo com pouco apoio

Em Tóquio, os atletas brasileiros apresentaram o melhor desempenho do país em Olimpíadas, com 21 medalhas conquistadas. O feito inédito foi reverenciado pelos senadores, que exaltaram os atletas pela superação e, principalmente, pelo desafio diante da falta de fomento ao esporte nacional e da pandemia de covid-19.

A Olimpíada que se encerra neste domingo (8) contou com a participação de 11 mil esportistas, de 204 países, durante 19 dias de jogos. A delegação brasileira foi composta de 309 atletas, que representaram o país em 35 modalidades diferentes, inclusive em esportes que fizeram sua estreia nestes jogos olímpicos — como o surfe, que garantiu medalha de ouro com Ítalo Ferreira, e o skate, agraciado com três medalhas de prata, conquistadas por Kelvin Hoefler, Rayssa Leal e Pedro Barros.

O Brasil teve outras participações ímpares, como a conquista inédita de medalhas na ginástica artística feminina por Rebeca Andrade: ela obteve o ouro no salto e a prata no individual geral. Além disso, o país garantiu o ouro pela primeira vez na maratona aquática feminina, com Ana Marcela Cunha, e comemorou o bicampeonato das velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze na classe 49er FX. Ouro também com Isaquias Queiroz, na canoagem C-1 1000m; Hebert Conceição, no boxe peso médio e a seleção masculina de futebol. O voleibol feminino e a boxeadora peso leve Beatriz Ferreira garantiram a prata.

A medalha de bronze foi conquistada por esportistas do judô (uma para o feminino e outra para o masculino); do tênis em dupla feminino (uma), da natação masculina (duas); do atletismo masculino (duas); e do boxe masculino (uma). Ao todo, foram sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze (veja tabela ao final da matéria). Essa marca é a melhor já obtida pelo país e superou os 19 pódios conquistados na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

MENSAGEM OLIMPICA

A senadora Leila Barros (sem partido-DF) participou de três Olimpíadas como integrante de seleção feminina de vôlei (Barcelona 1992, Atlanta 1996 e Sidney 2000), com duas medalhas de bronze nas últimas participações. Emocionada, ela destacou em Plenário, na última quinta-feira (5), o quanto os Jogos de Tóquio ressaltaram “o propósito de enviar ao mundo uma forte mensagem de luta por igualdade, inclusão e respeito às diversidades”.

“A Olimpíada no Japão se tornou a primeira na qual mulheres e homens puderam carregar juntos a bandeira nacional durante o desfile de abertura. E, para minha enorme felicidade, como ex-atleta olímpica, já temos a melhor participação das mulheres brasileiras em Olimpíadas”.

A medalha, segundo Leila, é importante por valorizar a competição e consolidar a vitória.

“Porém, são vencedores e dignos de todo o nosso respeito todos os que estão ali representando o nosso país, o nosso Brasil em Tóquio. As Olimpíadas são repletas de histórias incríveis, superação, dor, vitórias e derrotas. São anos de esforço, resiliência, treinamento e absoluta, absoluta, dedicação!”, declarou a senadora, que dedicou ao esporte 25 dos seus 50 anos incompletos.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse a Leila Barros que “o sentimento da senadora, sua emoção, seu vigor, sua eloquência representam o sentimento do Senado em relação ao esporte brasileiro, aos nossos atletas olímpicos, que, independentemente de medalhas, já são vitoriosos e representam muito bem o nosso país”.

“Vossa Excelência também já representou muito bem o nosso país, assim como o nosso colega senador Romário [PL-RJ]. Todas as nossas honras aos atletas brasileiros, sejam os atletas olímpicos, sejam os profissionais, sejam os atletas amadores, todos aqueles que fazem do esporte uma fonte constante e perene de esperança no Brasil”, afirmou Pacheco.

FALTA DE APOIO

Ao destacar ações de incentivo ao esporte que deveriam ser adotadas pelo Executivo ou pelo Legislativo, Leila afirmou que, dos 309 atletas brasileiros em Tóquio, 131 não têm patrocínio, 36 realizaram permutas, 41 promoveram “vaquinhas” para arrecadar recursos, 33 conciliam o esporte com outro emprego e 78 nem sequer estão incluídos no Programa Bolsa Atleta.

Ela lembrou que, desde 1998, a partir da sanção da Lei Pelé, compete ao governo federal apresentar periodicamente o Plano Nacional de Desporto, o que até hoje não foi feito.

“Estamos aguardando esse Plano Nacional de Desporto há 23 anos! Eu garanto a vocês que é algo fundamental para estruturar e organizar o esporte nacional, criando uma verdadeira sinergia entre os principais atores do setor”.

A senadora ressaltou que tramita no Congresso o Projeto de Lei do Senado (PLS) 68/2017, que prevê a instituição da Lei Geral do Esporte. Leila disse que o projeto, se aprovado, irá promover aperfeiçoamentos essenciais no sistema esportivo nacional.

“Vamos cuidar da base até o topo dessa pirâmide. Vamos investir naqueles que nos inspiram, mas também vamos dar oportunidades para aqueles que estão ali sonhando. É fundamental consolidar essas políticas de fomento às modalidades esportivas e de apoio financeiro aos atletas de alto rendimento por tempo suficiente e sem interrupções. Espero que os bons ventos de Tóquio possam assegurar que o próximo ciclo olímpico tenha mais atenção, tenha mais incentivo”, declarou Leila, que também argumentou que o setor privado precisa associar cada vez mais sua imagem à capacidade transformadora do esporte.