Servidor municipal que recusar vacina poderá ser demitido, alerta Sispmur

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) divulgou nota alertando a categoria sobre as penalidades que podem ser aplicadas contra aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19. As punições podem envolver a suspensão e até a demissão do serviço público.

Geane disse que decidiu fazer o alerta após uma reunião com as promotoras Joana Ninis e Patrícia Eleutério Campos Dower, da Promotoria de Justiça em Rondonópolis.

Conforme a sindicalista, a promotora Joana Ninis informou que iria encaminhar um documento orientando a Prefeitura a abrir Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra os servidores que deixarem de se vacinar sem justificativa.

“A promotora explicou que a pessoa é livre para vacinar ou não. Entretanto, se a sua conduta atinge a coletividade, o servidor será responsabilizado por isso”, disse Geane.

“Esse é um caso de reflexão sobre as consequências de uma decisão que não tem nexo. Se no dia de amanhã o servidor for afastado, até que a decisão seja revertida ele ficará desligado e sem salário”.

A sindicalista disse ainda que defende a vacinação e esta é também a posição oficial do Sindicato.

“É importante o servidor e toda sociedade entender que as vacinas protegem e são nossas únicas armas contra o vírus. Vacina não pode ter cor, credos ou ideologia. Eu peço a todos aqueles que ainda resistem à vacinação, que revejam esse posicionamento, pensem nos seus filhos, pensem nas suas famílias”, apela.