SES abre credenciamento de profissionais para Escola de Saúde Pública

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) lançou o edital de abertura de inscrições do processo de credenciamento para a composição do banco colaboradores externos da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESP-MT).

As vagas são para docentes externos com especialização, mestrado e doutorado. As atividades são voltadas para o magistério, supervisão, tutoria, monitoria e coordenação de curso nos processos educativos de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS), realizados pela Escola de Saúde.

As inscrições online poderão ser feitas até o dia 24 de agosto, por meio do site da SES-MT. O resultado será divulgado no dia 2 de setembro e a homologação final da seleção será divulgada no dia 7 de setembro.

A Escola de Saúde Pública promove as contratações com o objetivo de formar corpo docente para todos os cursos de formação, qualificação e pós-graduação.

Mais informações sobre o edital do processo seletivo podem ser acessadas neste link: http://www.saude.mt.gov.br/informe/646

Os interessados podem consultar anexa a Portaria 264/2021 que dispõe sobre a remuneração por hora-aula para cada atividade.