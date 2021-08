SES/MT atende pedido e S. José do Povo volta para o nível de risco ‘moderado’

A Secretaria Estadual de Saúde atendeu ao pedido da Prefeitura de São José do Povo e restabeleceu a classificação do município com nível de risco ‘moderado’ para Covid-19. No painel divulgado ontem a cidade aparecia como de nível de risco ‘alto’. A mudança foi confirmada no início da noite desta quarta-feira (04).

No pedido de revisão o município apresentou dados atualizados para demonstrar que houve equívoco nos cálculos que levaram à classificação anterior. Os argumentos foram acatados pela SES/MT

A secretária municipal de Saúde, Sara Vieira Freire, disse que a decisão foi recebida com alívio e gratidão.

“O mais o importante é que houve a retificação e agora estamos no nível de risco ‘moderado’. Agradeço muito a equipe da Secretaria Estadual de Saúde por ter nos atendido imediatamente”, afirmou.

Sara Vieira disse que a cidade manterá as ações de enfrentamento à Covid-19, com foco na campanha de vacinação. Nesta semana eles começaram a imunizar os moradores na faixa dos 18 anos de idade.

A mudança na classificação também dará mais tranquilidade aos procedimentos visando retomar as aulas presenciais na rede municipal de ensino, à partir do mês que vem (08/09).