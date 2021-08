Sindicatos confirmam adesão à paralisação nacional em Cuiabá e Rondonópolis

Representantes de vários sindicatos estão convocando as categorias para participarem amanhã (18) de ato público em Cuiabá e Rondonópolis contra a proposta de Reforma de Tributária (PEC 32). As manifestação estão previstas para começar as 08 horas e fazem parte do protesto nacional contra a proposta, que pode ser votada pelo Congresso ainda neste mês.

Em Rondonópolis os manifestantes vão se reunir na Praça dos Carreiros e está prevista uma caminhada pelas ruas centrais. Em Cuiabá haverá concentração na praça do TRT, também à partir das 08 horas, com uma passeata pelo centro da capital.

Os manifestantes querem alertar a população para a gravidade das medidas e a necessidade de ampliar o diálogo sobre a Reforma. O manifesto também pedirá o fim das privatizações, a valorização das empresas públicas e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

“Aderimos integralmente à pauta nacional e aqui em Mato Grosso estaremos nas ruas também contra o desmonte promovido pelo Governo Mauro Mendes e os ataques à Educação pública”, disse o presidente do SINTEP/MT, Valdeir Pereira.

O Sintep é um dos organizadores do manifesto no Estado e está orientando os professores a paralisarem as atividades durante todo o dia. Mas não há confirmação de paralisações em outros setores do serviço público estadual e municipal.

A reportagem apurou que em Rondonópolis as agências bancárias funcionarão normalmente, apesar da adesão do sindicato dos bancários. O Impro e o Serv-Saúde vão paralisar as atividades. O Sispmur também recomenda a paralisação.

RETROCESSO

A Proposta de Emenda Constitucional 32 altera várias regras do Serviço Público, mas não atingirá militares, magistrados e nem os políticos. Ela altera regras para o ingresso e permanência de servidores, cria novas relações de trabalho e flexibiliza a estabilidade no emprego.

Segundo a presidente do Sispmur, Geane Lina teles, a proposta não cumprirá a promessa de reduzir gastos e pode levar a um aumento na contratação de comissionados – servidores sem concurso que podem ser admitidos e demitidos livremente pelos gestores.

“Isso vai realmente inchar o serviço público com comissionados ou terceirizados. Em caso de aprovação (a PEC 32) vai complicar e muito trabalho nas organizações públicas. Será um grande retrocesso”, afirma Geane.

A líder sindical também afirma que as medidas previstas na PEC penalizam os mais pobres e vão aumentar o abismo social no Brasil.

“Nessa pandemia ficou bem claro que faltam trabalhadores no serviço público em tudo quanto é área. Na saúde, em todo o país faltaram servidores, tiveram que pagar horrores a toque de caixa para comissionados. No INSS a situação é vergonhosa. Tem trabalhador esperando anos pela portaria de aposentadoria. Isso é reflexo do sucateamento do serviço público”, esclarece.