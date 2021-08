Sinfra convoca classificados em processo seletivo para contratação de engenheiros

A Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (sinfra) publicou nova convocação dos classificados no processo seletivo realizado para as áreas de arquitetura e urbanismo e engenharias civil, elétrica, florestal, mecânica, sanitária e de segurança do trabalho. Foram convocados 11 novos profissionais. Veja aqui a lista dos convocados.

Essa convocação se dá em razão do não comparecimento dos aprovados no seletivo no prazo estabelecido para apresentação dos documentos necessários para efetivar a contratação. Com essa vacância, foram convocados os 11 classificados, que devem apresentar uma série de documentos na secretaria até o dia 25 de agosto.

Além desses 11 convocados, outros 25 que já haviam sido convocados na primeira chamada, e que deveriam iniciar as atividades em 1º de setembro, também devem apresentar a documentação exigida para formalização de contrato. Veja aqui os documentos exigidos.

Todos os documentos devem ser entregues na sede da secretaria, localizada na Avenida Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo, em Cuiabá, das 13h às 17h. A efetivação dos contratos está condicionada à apresentação de toda a documentação original para conferência e autenticação das fotocópias.

Os profissionais serão contratados como analistas, de acordo com os perfis estabelecidos por áreas de formação e experiência técnica. O início das atividades ocorrerá em 1º de setembro e o prazo do contrato temporário será de 24 meses, podendo ser prorrogado uma vez.

Seleção

O processo seletivo disponibilizava 62 vagas, sendo 57 vagas destinadas à ampla concorrência e mais cinco vagas reservadas para candidatos com deficiência. Os salários ofertados são de R$ 6.195,73 para uma jornada de trabalho de 40 horas, na sede da secretaria.

A seleção foi realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela análise curricular e documental, com atribuição de pontos para os títulos e experiências do candidato.