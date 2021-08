Sites oferecem cursos gratuitos de técnicas de escrita

Uma boa comunicação escrita é fundamental para se dar bem tanto em processos seletivos para empregos quanto para vestibulares. Algumas pessoas têm mais facilidade com a escrita, mas outras nem tanto. Além de possuir conhecimentos sobre a ortografia, um bom texto requer habilidades gramaticais como coesão e coerência, uso correto dos significados das palavras e pontuação.

No ambiente corporativo, a escrita assertiva traz maior clareza para as interações diárias. Já quem domina a técnica da escrita pode se dar bem áreas de formação que exigem uma boa produção textual. Graduações como Letras, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Direito, por exemplo, costumam cobrar habilidades textuais dos formandos.

Na internet é possível encontrar sites que oferecem cursos gratuitos de técnica escrita para todos os públicos e alguns, inclusive, emitem certificado de conclusão. Listamos, a seguir, alguns desses sites, confira!

1 – Comunicação Escrita e Revisão Gramatical

Esse curso é oferecido gratuitamente pelo Portal Idea, no formato on-line. O curso online de Comunicação Escrita e Revisão Gramatical aborda detalhes sobre interpretação de texto, regras gramaticais e de ortografia. Os inscritos têm acesso a apostilas e avaliação, mas o certificado de conclusão possui custo de emissão.

2 – Como Escrever Melhor

Também gratuito, o curso gratuito ‘Como Escrever Melhor’ é disponibilizado na plataforma “Cursou” e tem como objetivo ensinar formas de organizar a estrutura dos textos. O curso possui carga horária de 4 horas, e o conteúdo programático aborda temas como preparação de texto, redação, revisão e variedades de discurso.

3 – Língua Portuguesa e Prática de Produção Textual

Ofertado pela UniEducar, instituição educacional que atua nas áreas de treinamento e desenvolvimento profissional, o curso Língua Portuguesa e Prática de Produção Textual é on-line e gratuito. Seu objetivo é abordar tópicos relevantes como: Concepção de Linguagem; Linguagem e Pensamento; Linguagem e Ideologia; Esclarecendo Conceitos Fundamentais.

4 – Técnicas de Redação

Um pouco mais específico para quem quer aprender redação para vestibulares e concursos, o curso on-line de Técnicas de Redação é disponibilizado no site “Certificados Cursos Online”. Sua carga horária é de 40 horas de duração e totalmente focado no desenvolvimento de redações dissertativas para vestibulares, Enem e concursos públicos. O conteúdo é gratuito, mas participantes que quiserem podem pagar a taxa para obter o certificado.