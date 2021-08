Subprocuradores cobram resposta de Aras sobre ataques ao STF

Um grupo formado por 27 subprocuradores-gerais da República divulgou ontem (6) um manifesto contrário às “ameaças de ruptura institucional e de desrespeito aos Poderes constituídos e a seus integrantes”. Eles exigem que o procurador-geral da República, Augusto Aras, se pronuncie sobre os ataques disparados conta ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

O motivo do manifesto são os reiterados ataques de Jair Bolsonaro (sem partido) a integrantes da corte, em especial aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O presidente chegou a xingar a mãe do ministro Barroso e também voltou a falar da possibilidade de atuar fora dos limites da Constituição para reagir às decisões do Supremo que lhe atingem. A declaração é considerada uma ameaça de golpe institucional.

“Na defesa do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, de seus integrantes e de suas decisões deve agir enfaticamente o Procurador-Geral da República —que, como Procurador-Geral Eleitoral, tem papel fundamental como autor de ações de proteção da democracia—, não lhe sendo dado assistir passivamente aos estarrecedores ataques àquelas Cortes e a seus membros, por maioria de razão quando podem configurar crimes comuns e de responsabilidade e que são inequívoca agressão à própria democracia”, afirma o manifesto.

Entre os subprocuradores que assinam o documento estão três nomes da lista tríplice ao cargo de procurador-geral da República entregue recentemente a Bolsonaro.

Esta é a segunda cobrança pública feita pelos subprocuradores para que Aras responda às ameaças de Bolsonaro contra o processo eleitoral. No mês passado, 31 deles enviaram ofício ao PGR manifestando apoio ao pedido de investigação do presidente pelo crime de abuso de poder, apresentado por cinco integrantes da cúpula do Ministério Público.