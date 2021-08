Suspeito de manter relacionamento amoroso com menor é preso

Um homem suspeito de manter um relacionamento amoroso com uma menina de 13 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (10.08), em ação da Delegacia Especializada de Direitos e Defesa da Criança e Adolescente (Deddica).

O suspeito de 46 anos foi preso após passar o final de semana na companhia da vítima e foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A menor já possuía histórico de abuso sexual anterior e há dois anos vinha sendo abusada pelo suspeito.

Segundo as informações, o suspeito era amigo da família e devido aos abusos sofridos pela menor anteriormente, a mãe pediu para que ele desse conselhos para a menina, ocasião em que a vítima estava com 11 anos de idade.

O suspeito então acabou se tornando um confidente da menor, e também um novo abusador, se envolvendo com a vítima e formando um vínculo amoroso com ela. Como ele era muito amigo da família, e ajudava com alimentação e dinheiro, a mãe da menor tinha muita confiança nele, deixando a filha aos cuidados do abusador.

Na sexta-feira (06), a menina teve um desentendimento com a mãe e saiu com o suspeito, passando o final de semana com ele. Na segunda-feira (09), a mãe da criança procurou a Deddica relatando os fatos, e dizendo que suspeito havia falado que queria ficar com a menor e que maneira nenhuma devolveria ela para casa.

Diante da evidente situação de risco que a menor se encontrava, a equipe da Deddica iniciou as diligências em busca do suspeito e da adolescente, que não foram localizados. Por volta das 09 horas desta terça-feira (09), a menina retornou para casa e revelou para a mãe que tinha passado a noite com o suspeito.

O Conselho Tutelar foi acionado e a menor encaminhada para Deddica onde revelou que manteve relações sexuais com o investigado. Com a confirmação dos abusos, os investigadores da Deddica deram continuidade as diligências conseguindo localizar o suspeito na região do bairro Planalto, onde ele foi preso em flagrante.

Ele foi conduzido à Deddica onde foi interrogado e autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, sendo posteriormente encaminhado para audiência de custódia, ficando a disposição da Justiça.