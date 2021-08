Tempo seco deixa Brasil em alerta; Rondonópolis pode chegar a 12%

A secura do ar deixa muitas áreas do Brasil em situação de alerta nesta quinta-feira (19) e em alguns estados, a umidade relativa do ar fica abaixo de 12% caracterizando uma situação de emergência.

A falta de chuva prolongada, a passagem do ar frio de origem polar e o aquecimento do ar atuam para diminuir o nível de umidade.

Em Rondonópolis, a previsão é que a umidade do ar chegue a 10% após as 18h. A temperatura pode chegar até 38°C.

Na sexta-feira (20), a previsão continua de baixa umidade. Com mínima prevista de 12% durante a tarde.

O problema não está apenas em índices de umidade no ar muito abaixo do recomendado para a saúde e conforto humano, que é em torno de 60%, mas no tempo prolongado que o corpo fica exposto ao ar sujo e seco. Muitas áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do Nordeste, no Tocantins, têm passado pelo menos 5 horas consecutivas diariamente com nível de umidade em torno de 20%

A chuva vai continuar escassa para a maior parte do país, pelo menos até o dia 23 de agosto.