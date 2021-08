Tenente Coronel Candido é homenageado com comenda Marechal Rondon

Após anos de serviços prestados em Rondonópolis, o Tenente Coronel Gleber Candido Moreno recebeu das mãos do Deputado Estadual Thiago Silva, a Comenda Marechal Candido Mariano Rondon.

“Devido aos relevantes serviços prestados em Rondonópolis e toda região sul de Mato Grosso, tivemos a grata satisfação de receber das mãos do Deputado Estadual Thiago Silva, a COMENDA MARECHAL CANDIDO MARIANO RONDON, oficial Marechal este que deu origem ao nome de Cidade, Terra de Rondon” explica o Coronel.

A Comenda é destinada a premiar personalidades civis ou militares, que, por seus

méritos pessoais ou relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, se tenham feito merecedoras de público reconhecimento.

“Tivemos redução nos índices criminais, aumento na produtividade e graças a Deus ao longo dos 8 anos que estou em Rondonópolis na frente da Força Tática e 3 anos

na frente do 5° batalhão a gente vem conseguindo reduzir os índices ano a ano e vem conseguindo aumentar a produtividade ano a ano também. Fato é que inclusive a gente vai receber uma homenagem do Secretário de Segurança como o 2° Comando Regional que mais diminuiu os índices criminais de 2020. Fico muito grato em receber esta comenda que inclusive é o oficial general que deu nome a nossa cidade. Eu já havia recebido essa comenda da Câmara dos Vereadores e agora recebi da Assembleia Legislativa” agradece o Coronel Candido.

O Tenente Coronel publicou um texto nas redes sociais falando da história do Marechal Rondon e agradecendo a homenagem.

SEGUE TEXTO NA ÍNTEGRA

Nascido em 1865, em Mimoso (hoje Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso), Cândido Mariano da Silva Rondon dedicou-se ao desenvolvimento das Regiões Norte e Centro-Oeste do país e à defesa das causas indígenas.

Com o lema “Morrer se for preciso, matar nunca”, o marechal realizou expedições pelo interior do país, abriu estradas, ajudou a demarcar terras indígenas, catalogou novas espécies e fez levantamentos cartográficos e topográficos.

Em 1910, foi fundador do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), precursor da atual Fundação Nacional do Índio (Funai).

O Marechal Cândido Rondon é um dos mais ilustres mato-grossenses de nossa história, que inclusive foi incluído, por meio da Lei 13.141/2015, no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria.

Tal livro é guardado no Panteão da Pátria Tancredo Neves, em Brasília, a obra destina-se ao “registro perpétuo do nome dos brasileiros ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo”.

O reconhecimento da obra de Rondon extrapolou as fronteiras do Brasil. Teve a glória de ter seu nome escrito em letras de ouro maciço no Livro da Sociedade de Geografia de Nova Iorque, como o explorador que penetrou mais profundamente em terras tropicais, ao lado de outros imortais como Amundsen e Peary, descobridores dos pólos norte e sul; e Charcot e Byrd, exploradores que mais profundamente penetraram em terras árticas e antárticas. Rondon também é o “Patrono das Telecomunicações no Brasil”, e 05 de maio é o Dia Nacional das Comunicações, criado em sua homenagem.

Em 1918, o povoado de Rio Vermelho foi renomeada para Rondonópolis em homenagem ao mato-grossense Marechal Rondon que também teve préstimos realizados nesta cidade durante as realizações das expansões telegráficas.

Já em 17 de fevereiro de 1956, o Território Federal do Guaporé teve seu nome alterado para Território Federal de Rondônia, em 1981 elevado a estado.

Muito obrigado Deputado @thiagosilvamt