Tenente Coronel Candido é homenageado com Medalha Guardiões da Fronteira

O Tenente Coronel Gleber Candido Moreno comandante pelo 5º Batalhão de Polícia Militar de Rondonópolis, recebeu através do Sr Cel Marcos Paulo – Comandante Geral da PMMS, a Medalha Guardiões da Fronteira, devido aos relevantes serviços prestados pela 14ªCIPM DE FORÇA TÁTICA, nas divisas entre os Estados do MT / MS.

O Grupo de Operações de Fronteira (GOF) foi criado por meio da Resolução nº. 119/87 no dia 28 de maio de 1987, com o efetivo de 16 policiais, sendo oito militares e os outros civis. todos subordinados, na época, à antiga Secretaria de Segurança Pública (SSP), com a missão de realizar o policiamento na região da Grande Dourados, no combate aos crimes de narcotráfico, furto e roubo de veículos, de cargas, em propriedades rurais, golpe do seguro e outros crimes específicos na região. O DOF teve como primeiro Diretor o Coronel PM José Humberto da Silva Vilarins, no período de 28/05/1987 a 07/03/1989.

No início, o GOF estava sediado na capital do Estado, porém, devido à distância da sua área de atuação, no ano de 1989, a sede do Grupo foi transferida para um imóvel alugado na cidade de Dourados com a missão de realizar o policiamento ostensivo itinerante na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai.

Por conta dos bons resultados apresentados desde a sua criação à comunidade da região, por intermédio da Sociedade dos Amigos da Liberdade, Vigilância e Esperança (Salve), construiu, no ano de 1994, um prédio de 1.100 m², e o cedeu ao Estado, em regime de comodato, para abrigar a Unidade Policial.

No dia 15 de janeiro de 1996, com a reestruturação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por força do Decreto Estadual nº. 8.431, o Grupo de Operações de Fronteira (GOF) passou a denominar-se Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Em 21 de maio de 1999, por força da Resolução nº. 228, o DOF passou a policiar a fronteira com a Bolívia.

No dia 28 de dezembro de 2006 foi criada a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) integrada ao Departamento de Operações de Fronteira, por meio do Decreto nº. 12.218.