Thiago Galhardo do Inter deve ser negociado para o futebol espanhol

Thiago Galhardo está próximo de ser negociado com o futebol espanhol. O jogador não acompanhou o restante do elenco para o duelo contra o Santos, no domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro e foi liberado pelo Internacional para ajustar os últimos detalhes de sua mudança para a Espanha, onde vai atuar no Celto de Vigo, do ex-Colorado Eduardo Coudet.

Foi com o técnico argentino que Galhardo viveu seu melhor momento na carreira e foi até convocado para a seleção brasileira, em novembro do ano passado. O jogador serviu ao Brasil na partida contra o Uruguai, em Motevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

Dentro do elenco, o clima é de despedida em relação ao camisa 17 e o próprio técnico Diego Aguirre falou abertamente sobre o tema após o jogo contra o Santos.

‘Está perto de ir embora. São coisas que acontecem toda hora, jogadores que vão, que vêm. Talvez teremos a possibilidade de outro jogador vir a somar. São coisas normais no futebol’, declarou.

A expectativa é que a venda de Thiago Galhardo ao Celta de Vigo gire em torno de R$ 3 milhões ao caixa do Internacional.