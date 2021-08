Thiago Silva cobra contratação de servidores para volta às aulas

O deputado Thiago Silva (MDB) fez a indicação no parlamento estadual para que a Seduc possa agilizar a contratação de inspetores de pátio e professores para substituir os profissionais que possuem comorbidades durante a volta às aulas.

Thiago Silva tem percorrido as escolas de Mato Grosso e levantado as demandas e sugestões dos diretores e coordenadores que repassaram ao deputado a necessidade urgente de novos profissionais para auxiliar na aferição de temperatura dos estudantes na entrada das escolas, profissionais para cuidar do pátio e substituir professores afastados para tratamento médico ou comorbidade.

“Fizemos a indicação, pois estamos preocupados com a segurança de toda a comunidade escolar que voltaram as atividades durante a semana. Vamos continuar fiscalizando as escolas estaduais para garantir a biossegurança para alunos, professores, diretores e todos os profissionais da educação”, disse o deputado Thiago Silva.

De acordo com a estudante cuiabana Lia Cristina, é importante que as escolas possam estar estruturadas e organizadas para conter o avanço da Covid 19 nas unidades escolares de Mato Grosso e passar segurança para os estudantes e pais.

As aulas estaduais reiniciaram nesta terça-feira (3) de forma híbrida. Nesta primeira semana, os alunos estão sendo recebidos em dias alternados. Eles foram divididos em Grupo A e Grupo B. A divisão foi feita por cada unidade escolar, responsável pela comunicação aos pais.

Já a partir do dia 09 de agosto começa o revezamento semanal. Na semana que o estudante não estiver em atividade presencial, terá estudo dirigido.