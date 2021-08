Thiago Silva cria o Dia do Economista em Mato Grosso

De autoria do deputado estadual Thiago Silva, a lei estadual nº 11.318/2021 sancionada no dia 10 de março deste ano cria em Mato Grosso o “Dia do Economista” (13 de agosto) com objetivo de prestar homenagem a todos os profissionais da área que tenham contribuído pro desenvolvimento econômico do Estado.

O economista estuda as relações entre o funcionamento dos sistemas econômicos e seus agentes (empresas ou pessoas físicas), e reflete sobre os problemas existentes, propondo soluções.

O deputado Thiago é formado em Economia pela Unic de Rondonópolis e destaca a importância da profissão para a sociedade.

“O Economista é um profissional versátil que atua em vários ramos como indústria, governo, agricultura e no setor de serviços. Atuando no mundo dos negócios, o ponto de partida do trabalho é a análise do cenário econômico no sentido de identificar possibilidades viáveis economicamente na criação de projetos que tenham resultados efetivos”, disse o deputado Thiago Silva.

Como economista, Thiago Silva atuou em empresas importantes do Estado como Amaggi, Multinacional ADM, deu aula de economia na Unic e também trabalhou na Prefeitura de Rondonópolis.

“Parabenizo de forma especial todos os economistas que desempenham importante função na área econômica e auxiliam na implementação de políticas públicas de melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, disse o parlamentar.