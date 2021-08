Thiago Silva destina emendas para o crescimento econômico da região do Araguaia

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) percorreu de carro mais de 2.000 km na última semana (23 a 30/07) visitando os municípios da região Araguaia, realizando entrega de emendas parlamentares e na oportunidade recebeu solicitações da população local. O parlamentar iniciou a agenda no baixo Araguaia e finalizou no Xingu.

A agenda do parlamentar iniciou em Alto Araguaia onde junto de lideranças locais percorreu as obras da MT-100 que deverá ser finalizada até o final do ano, integrando municípios até Barra do Garças e gerando progresso e desenvolvimento na região. Na oportunidade juntamente com o vereador Luizinho o deputado fez pedido ao Governador Mauro Mendes para implantação da Escola Militar em Alto Araguaia.

Já em Barra do Garças, Thiago Silva foi agraciado com a entrega de uma moção de aplausos pelo vereador Paulo Bento que agradeceu seu trabalho em prol da região Araguaia. “Thiago Silva sempre será muito bem recebido em nossa cidade e agradecemos pelo seu olhar especial em prol de Barra e todo o Araguaia”, disse o vereador.

Em seguida, o deputado cumpriu agenda em Pontal do Araguaia junto do prefeito Adelcino, vice-prefeito Luciano e vereador Vinicius (Vini Jack), visitando o assentamento Brilhante e também a Secretaria de Assistência Social onde Thiago Silva recebeu o Título de Cidadão Pontalense em homenagem ao seu trabalho em prol de Pontal do Araguaia.

O prefeito Adelcino e vereador Vinicius fizeram questão de agradecer e frisar o apoio que o deputado Thiago tem dado para promover o desenvolvimento social e educacional de Pontal. “Com a ajuda do deputado Thiago estamos conseguindo melhorar a estruturação da secretaria de educação e social e sempre que precisamos de atendimento ele é sua equipe está disposto a nos ajudar. Agradecemos pelo apoio e a presença constante em nossa cidade”, disseram.

Dando sequência na agenda, o deputado esteve em Nova Xavantina junto do ex-secretário de esportes Manoel, vereadores Adriano, Quatizinho, Carlinhos, secretária Geysa e ex-prefeito Cebola onde recebeu solicitações na área do esporte e educação. O deputado já destinou emenda para o fortalecimento do esporte local e irá continuar ajudando o Executivo na promoção do desenvolvimento social para Xavantina.

Já em Querência, Thiago Silva fez a entrega de uma nova ambulância para a saúde do município, fruto de sua emenda parlamentar pedida pelo Pastor Vanderlei e suplente de Vereadora Rosiane. A entrega ocorreu na sede da prefeitura e o Prefeito Fernando Gorgen ressaltou que o deputado é um parceiro de primeira hora e que a ambulância irá ajudar no combate a Covid 19.

Thiago Silva e sua comitiva também aproveitaram a viagem para fazer a vistoria da ponte da concreto de 480 metros que está sendo construída entre Cocalinho e Nova Nazaré. As obras estão com grande celeridade e irá auxiliar no trabalho de integração dos municípios.

No município de Santa Terezinha o deputado Thiago reuniu com o ex-prefeito Odilon, vereadores, professores, prefeito Thiago onde vistoriaram escolas estaduais e as obras de pontes de concreto na MT 413 que irão beneficiar a logística dos agricultores familiares e moradores dos distritos.

Em seguida a comitiva esteve em Canabrava do Norte reunidos com o Prefeito João Cleiton, vereadores e secretários municipais para debater projetos da área no esporte, saúde e infraestrutura e também vistoriar o início das obras de pavimentação da MT-109. Juntamente com o Presidente do Sindicato dos trabalhadores rurais de Confresa e região Vaglon Diniz, o deputado recebeu demandas dos pequenos produtores do assentamento Manah.

Thiago Silva também recebeu em Confresa o Título de Cidadão Confresense em homenagem aos seus serviços prestados pelo norte Araguaia. “Para mim é um motivo de grande alegria receber esse título que mostra o nosso compromisso com todo o Araguaia. Agradeço o vereador Vaglon e a confiança da população”, disse o deputado.

Em Porto Alegre do Norte, junto dos vereadores Alex, Keno, Zé Carlos, Rodrigo da Antena, o deputado Thiago Silva vistoriou a MT-550 e fez indicação junto a Sinfra para a pavimentação do trecho que beneficiará agricultores familiares e moradores do Distrito de Nova Floresta. Os parlamentares também estiveram na Escola Estadual José Gonçalves e irão buscar investimentos para melhorar as condições da unidade escolar.

Em São José do Xingu, Thiago Silva foi recebido pelo Prefeito Sandro, vereadores, professores e lideranças locais onde recebeu demandas sobre infraestrutura e educação. A comitiva também visitou a Escola Municipal Comandante Fontoura e vistoriou as condições da Rodovia MT-437 que precisa de manutenção urgente.

Durante a agenda o deputado também esteve em Ponte Branca, Araguainha, Torixoréu, Água Boa e Vila Rica. “Foi uma viagem muito produtiva onde recebeu honrarias e destinamos emendas para beneficiar as cidades do Araguaia. Contem com o meu trabalho e empenho no parlamento para buscar melhorias para a qualidade de vida da população”, finaliza o deputado Thiago Silva, que agradece a ótima receptividade que teve nos 7 dias de viagem.