Thiago Silva quer proibir condenados por racismo em cargos públicos

As pessoas que forem condenadas por crimes de preconceito de raça ou de cor podem ser proibidas de ocupar cargos públicos em Mato Grosso, efetivos ou de livre nomeação (confiança). A medida está prevista no projeto de lei 1027/2019, de autoria do deputado estadual Thiago Silva (MDB), que deve passar hoje pela segunda e definitiva votação na Assembleia Legislativa.

Ao justificar o projeto o deputado explica que pretende criar mais uma ferramenta visando o enfrentamento da crescente onda de crimes de ódio e intolerância.

“A Lei que define os crimes de racismo no Brasil, Lei 7.716/1989, completou 30 anos em 2019, mas ainda há muito a ser feito para a efetivação do combate aos chamados crimes de ódio e intolerância, que são aqueles em que uma forma de violência é direcionada a um determinado grupo social com características específicas”, disse o parlamentar.

O projeto estabelece que a vedação começa após a condenação em decisão transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena.

Quando promulgada, a Lei do Racismo, como ficou conhecida, buscava punir crimes relacionados à raça e cor, porém, nos últimos 30 anos outras formas de crimes de ódio foram agregadas à Lei, entre estas, crimes contra etnia, religião e procedência nacional.

Segundo o engenheiro Gustavo Spengler, esse é um projeto que será de grande valia pois representa o anseio da sociedade que clama por respeito e justiça social.

“No Brasil, recorrentemente nos deparamos com ocorrências, seja nas redes sociais, nas ruas, em competições esportivas ou em festas privadas, manifestações odiosas e de cunho racista, demonstrando que, infelizmente, esta cultura de ódio e intolerância ainda faz parte do nosso cotidiano”, ressalta Thiago Silva no projeto.