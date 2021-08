Tio que abusava de sobrinha há mais de dois anos é preso

Um homem que vinha abusando sexualmente da sobrinha há mais de dois anos teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quarta-feira (18), após trabalho investigativo realizado pela Delegacia de São José dos Quatro Marcos (MT). O suspeito de 42 anos teve a ordem de prisão expedida pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

As investigações iniciaram após os fatos chegarem ao conhecimento da Polícia Civil através do Conselho Tutelar que relatou que a vítima, atualmente com nove anos de idade, foi abusada sexualmente pelo tio paterno.

Segundo as investigações, a vítima sofre com os abusos sexuais praticados pelo tio há alguns anos, sendo violentado desde seis ou sete anos de idade. Durante as apurações, foi descoberto que o suspeito já praticou outros abusos que também estão sendo investigados.

Diante dos fatos, das evidências, o delegado de São José dos Quatro Marcos, Edison Ricardo Pick, representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito que foi deferido pela Justiça e cumprido na quinta-feira (18).

A oitiva especial da vítima foi marcada para a mesma data, sendo a menina ouvida, no mesmo momento em que era dado cumprimento a ordem judicial contra o suspeito.