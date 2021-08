Tóquio | Atleta belga cai no decatlo e sai de cadeira de rodas da prova

O atleta belga do decatlo Thomas Van Der Plaetsen teve uma queda feia durante a disputa da modalidade nesta quarta-feira (4) em Tóquio 2020 e teve que sair da prova de cadeira de rodas. Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão de Plaetsen.

O atleta corria normalmente o percurso antes do pulo, quando pareceu ter sentido alguma lesão no joelho. Ele fez o pulo já com o corpo de lado e acabou caindo em cima do ombro e de cara no chão.

Plaetsen foi o 8º colocado da modalidade na Rio 2016 e tentava chegar ao pódio pela primeira vez em Tóquio 2020.

Ele já havia feito uma prova antes, dos 100m rasos, onde conseguiu a 4ª colocação.

Na prova em seguida, do salto em distância, Plaetsen sofreu a lesão.

Plaetsen foi atendido por médicos e seus treinadores no local, e pareceu desolado com a lesão. Plaetsen é o 12º colocado no ranking mundial do decatlo.

O atleta acabou saindo de cadeira de rodas. Caso se recupere a tempo, ele ainda terá que disputar nesta quarta a prova de salto em altura e os 400 metros rasos.