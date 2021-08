Trabalho integrado auxilia salvamento de vítimas de queda de aeronave

Policiais militares da 6ª Companhia, Ciopaer e do Corpo de Bombeiros participaram na manhã deste domingo (08.08), do salvamento de quatro vítimas da queda de uma aeronave, no bairro São Benedito, em Poconé (a 104 km de Cuiabá).

Por volta das 7h30 da manhã, a informação via 190 descrevia a queda do monomotor e, ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros já estava presente fazendo os primeiros socorros.

Com o impacto, um dos passageiros teve um corte na região da barriga, sendo necessário ser transferido pela equipe do Ciopaer para uma unidade de saúde em Várzea Grande.

Os outros três passageiros estavam bem, sendo um deles o piloto. Ele contou que a aeronave vinha de Porto Jofre sentido Cuiabá quando notou a falta de combustível, sendo necessário um pouso forçado.

O local foi preservado, as autoridades competentes informadas e o boletim de ocorrência registrado na delegacia da cidade.