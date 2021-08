Três são presos e 15 quilos de drogas são apreendidos pelo Gefron

Em ação conjunta do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), 18º Batalhão de Polícia Militar (18ºBPM), Inteligência e a Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), apreenderam 12 quilos de substâncias análoga a pasta base de cocaína e 3 quilos de substâncias análoga à cloridrato de cocaína. A ação ocorreu nesta quinta-feira (19), em Pontes e Lacerda.

Após informações repassadas pela Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade ao Centro de Operações do Gefron, informando que um carro HB20, cor prata, estaria transportando entorpecentes, os policiais saíram em diligências.

Durante a abordagem ao veículo na BR-174, no município de Porto Esperidião, um dos ocupantes do carro informou que buscou os entorpecentes na cidade de Vila Bela Santíssima Trindade e que entregou a um motorista do caminhão de uma empresa que ambos trabalham, no qual, o motorista seguiria com os ilícitos até a cidade de Pontes e Lacerda.

Os policiais acionaram as equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar (18ºBPM), Inteligência e a Polícia Judiciária Civil (PJC-MT) para dar apoio e localizar o caminhão citado. Ao realizar abordagem, a equipe policial encontrou no interior do caminhão 15 tabletes de entorpecentes.

Diante dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres. O prejuízo ao crime foi avaliado em R$ 421.890 mil.