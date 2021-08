Trio armado com facão invade casa, agride morador e um é preso

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de invadir e roubar uma casa junto com mais dois comparsas no Residencial Santa Marta, na madrugada deste sábado (14), em Rondonópolis (MT). Dois suspeitos conseguiram fugir. A vítima de 54 anos foi agredida pelos indivíduos e teve que receber atendimento médico.

Conforme informações da PM, o trio entrou na residência de posse de alguns facões, anunciando o roubo. Os suspeitos levaram um celular iphone e R$ 200 em dinheiro.

No momento do roubo, os suspeitos agrediram a vítima que precisou ser socorrida até a unidade de saúde, onde ficou aos cuidados médicos.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local em um veículo gol de cor branca, sendo acompanhados por populares que seguiram os indivíduos até o endereço de um dos suspeitos.

A guarnição realizou a busca no veículo e encontrou as armas utilizadas no crime.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir do local antes da chegada das guarnições, juntamente com o produto do roubo, tomando rumo ignorado.

O indivíduo detido foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

As informações constam no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.206407.