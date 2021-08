TSE abre inquérito e pede que STF também investigue Bolsonaro

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade nesta segunda-feira (02) a abertura de um inquérito para apurar ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro às eleições do ano que vem. O inquérito será instaurado de ofício, sem solicitação da Procuradoria-Geral Eleitoral. Também hoje os ministros aprovaram o envio de uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que Bolsonaro seja incluído cmo investigado no inquérito das fake News.

As decisões ocorrer um dia após Jair Bolsonaro convocar manifestações em todo o país a favor do que define como ‘voto impresso e auditável’. Em várias desses manifestações Bolsonaro deu declarações questionando a segurança do sistema eleitoral e ameaçando a realização das eleições caso o voto impresso não seja aceito pelo Congresso e pelo Judiciário.

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que a investigação do Tribunal envolverá coleta de depoimentos de “autoridades” que atacarem o sistema eleitoral, além da possibilidade de haver medidas cautelares, ou seja, mandados de busca e apreensão e outras ações para aprofundar as investigações.

A abertura do inquérito leva em consideração “relatos e declarações sem comprovação de fraudes no sistema eletrônico de votação com potenciais ataques à democracia”.

A corregedoria já havia notificado Bolsonaro a apresentar provas das irregularidades e não teve resposta. Com o inquérito, agora, o TSE poderá “tomar as providências cabíveis para sanar ou evitar abusos e irregularidades, e, ainda, requisitar a qualquer autoridade civil ou militar a colaboração necessária ao bom desempenho de sua missão”.

A investigação será focada na apuração de “condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea, relativamente aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e à legitimidade das eleições 2022”.

Já a notícia-crime enviada ao STF pelo TSE, e assinada por Barroso, contém o link da live de Bolsonaro “para fins de apuração de possível conduta criminosa” e irá para o gabinete de Alexandre de Moraes.

REAÇÃO

Durante a sessão o ministro Barroso também taxou de ‘amadorística’ a live realizada pelo presidente para questionar a segurança do sistema eleitoral. Ele também considerou que a proposta do voto impresso defendida pelo presidente representa um retrocesso.

“Vou explicar para pessoas de boa fé por qual razão o voto impresso não é mecanismo desejável de auditoria, e a razão é muito simples: voto impresso é menos seguro que o eletrônico, não se cria mecanismo de auditoria menos seguro que o objeto que está sendo auditado”, afirmou.

Segundo Barroso, “há coisas erradas acontecendo no país” e todos precisam estar atentos: “precisamos das instituições e da sociedade civil, ambas bem alertas”.

“Já superamos ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessa estratégia inclui ataque às instituições”, afirmou.

Mais cedo, o presidente do Supremo, Luiz Fux, já havia mandado recados a Bolsonaro, apesar de não ter citado nominalmente o presidente. Em um tom não tão ácido quanto o de Barroso, Fux disse que a harmonia e a independência entre os Poderes “não implicam em impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às intituições”.​