TSE diz que acusações de Bolsonaro são antigas e urnas são seguras

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nota respondendo aos novos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Ontem (04), o presidente divulgou trechos de uma investigação da Polícia Federal apontando a invasão por hackers dos sistemas de informática do Tribunal.

Bolsonaro afirma que as informações seria uma comprovação de que as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral não são seguros, o que justificaria a reimplantação do voto impresso.

Na nota, o TSE diz que o a informação é antiga (de 2018) e que o caso de fato foi apurado pela Polícia Federal. O Tribunal afirma que não houve contaminação dos resultados eleitorais e nem invasão ou acesso aos códigos fontes das urnas eletrônicas.

Veja a seguir a íntegra da nota enviada à imprensa:

Em referência ao inquérito da Polícia Federal que apura ataque ao seu sistema interno, ocorrido em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que:

1. O episódio de 2018 foi divulgado à época em veículos de comunicação diversos. Embora objeto de inquérito sigiloso, não se trata de informação nova.

2. O acesso indevido, objeto de investigação, não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Isso porque o código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes, aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. Nada de anormal ocorreu.

3. Cabe acrescentar que o código-fonte é acessível, a todo o tempo, aos partidos políticos, à OAB, à Polícia Federal e a outras entidades que participam do processo. Uma vez assinado digitalmente e lacrado, não existe a possibilidade de adulteração. O programa simplesmente não roda se vier a ser modificado.

4. Cabe reiterar que as urnas eletrônicas jamais entram em rede. Por não serem conectadas à internet, não são passíveis de acesso remoto, o que impede qualquer tipo de interferência externa no processo de votação e de apuração. Por essa razão, é possível afirmar, com margem de certeza, que a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições.

5. O próprio TSE encaminhou à Polícia Federal as informações necessárias à apuração dos fatos e prestou as informações disponíveis. A investigação corre de forma sigilosa e nunca se comunicou ao TSE qualquer elemento indicativo de fraude.

6. De 2018 para cá, o cenário mundial de cybersegurança se alterou, sendo novos cuidados e camadas de proteção introduzidos para aumentar a segurança dos demais sistemas informatizados.

7. Por fim, e mais importante que tudo, o TSE informa que os sistemas usados nas Eleições de 2018 estão disponíveis na sala-cofre para os interessados, que podem analisar tanto o código-fonte quanto os sistemas lacrados e constatar que tudo transcorreu com precisão e lisura.