Unemat confirma prorrogação de inscrições e mais cursos para Rondonópolis

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) decidiu prorrogar até o dia 08 de setembro o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos oferecidos pela instituição. A informação foi confirmada hoje (31) durante entrevista coletiva na sede da Prefeitura de Rondonópolis.

O diretor do campus de Alto Araguaia da Unemat, Sérgio Silva, que também coordena o campus de Rondonópolis, pediu que a população aproveite o novo prazo e garanta a inscrição pela internet. Ele lembrou que neste ano campus avançado de Rondonópolis oferece também as primeiras turmas dos cursos de engenharia civil e jornalismo, com previsão de início das aulas em outubro.

Os dois cursos foram viabilizados, respectivamente, por meio de emenda parlamentar dos deputados estaduais Sebastião Rezende e Thiago Silva. Sérgio Silva agradeceu o apoio dos parlamentares e também da Prefeitura de Rondonópolis.

“A parceria com a Prefeitura e com os deputados tem sido muito importante. Esse apoio foi fundamental para a criação e permanência do campus da universidade aqui. Avançamos bastante e queremos que a população aproveite estas oportunidades”, disse ele reforçando o convite para que as pessoas se inscrevam.

O prefeito José Carlos do Pátio agradeceu a decisão de prorrogação do prazo, que dará mais chances para que os moradores da região. Ele também afirmou que o município continuará investindo e cobrou uma participação maior do estado para a consolidação da Unemat na região.

“Estou viabilizando 2,7 milhões para a Unemat e aproveito para agradecer toda a nossa equipe e o apoio dos deputados e da Câmara de Vereadores. Uma cidade para ser grande precisa pensar grande e estamos fazendo isso”, afirmou. “Queremos que o Estado também entre definitivamente nesse projeto. Vou conversar sobre isso com o governador”, antecipou.

Na coletiva, que também teve a participação do deputado estadual Sebastião Rezende, os representantes da Unemat também confirmaram que estão avaliando a implantação de outros cursos no município.

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Unemat devem ser feitas no portal da universidade na internet. No mesmo link é possível também conferir outras informações e o edital completo divulgado pela universidade.