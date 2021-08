Unidades penais de MT recebem 81 computadores para trabalhar ressocialização

A adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) entregou, nesta terça-feira (24), 81 computadores, além de nobreaks e monitores para seis unidades penais de Mato Grosso. Os equipamentos são provenientes de um convênio com o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Os equipamentos serão destinados para a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá), e as Cadeias Públicas de Colíder, Cáceres, Nortelândia e Nova Xavantina, além de atender o Núcleo de Educação nas Prisões (NEP).

O objetivo da entrega é equipar as salas de informática das unidades, contribuindo com a ressocialização e a profissionalização das pessoas privadas de liberdade para o mercado de trabalho.

Para a diretora da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, Maria Giselma Ferreira da Silva, a entrega dos 15 computadores é de suma importância e irá contribuir com os projetos realizados junto às reeducandas da unidade.

“É imensurável a importância de receber estes computadores hoje por conta dos inúmeros projetos que temos para realizar com as recuperandas, contribuindo desta forma na ressocialização”, pontuou a diretora.

O secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Gonçalves, destacou a contribuição dos equipamentos às unidades penais. “Os computadores irão facilitar a videoconferência com familiares, curso de formação e educação a distância nas penitenciárias”.