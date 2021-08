Vacinação em Rondonópolis deve chegar a maiores de 18 anos no final de semana

Rondonópolis continua avançando no que diz respeito a vacinação contra a Covid-19. Em coletiva realizada nesta segunda-feira (09) na Prefeitura Municipal, foi anunciada a imunização de maiores de 18 anos no domingo (15).

De acordo com o secretário de Saúde, Vinícius Amoroso, este é um marco para o município já que será a 1ª cidade com mais de 100 mil habitantes a imunizar maiores de 18 “Avançamos mais do que esperávamos, já que a expectativa era setembro. Vale salientar que a vacina salva vidas, mas também mantém empregos e coloca comida no prato das pessoas” afirmou.

O secretário Paulo Padim reforçou o agradecimento a população que tem comparecidos aos Postos de Saúde e contribuído com essa imunização em massa.

Estiveram presentes os representantes do comércio, Renato Del Cistia da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir) e Thiago Speranza da Câmara de Dirigente Logistas (CDL) que agradeceram o desempenho da prefeitura na vacinação e da população em geral por estar comparecendo.

REPESCAGEM

Dia 21 e 22 de agosto será realizada a repescagem dos maiores de 18 anos que não se vacinaram.